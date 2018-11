WM 2022 mit 48 Teams für Infantino eine "schöne Botschaft"

FIFA-Chef Gianni Infantino setzt seine Werbetour für eine Ausweitung der WM 2022 in Katar auf 48 Teams unbeirrt fort. Trotz der politischen Spannungen in der Golf-Region hofft der Chef des Weltverbands, dass die Fußball-WM auch in Nachbarländern des Emirats stattfinden wird. Dies sei eine "schöne Botschaft", sagte Infantino beim Kongress der Asiatischen Konföderation (AFC) in Kuala Lumpur.

SN/APA (AFP)/MOHD RASFAN FIFA-Chef Gianni Infantino wirbt weiterhin für Aufstockung