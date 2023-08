Wo kann man die Frauenfußball-WM schauen?

Durch die Zeitverschiebung laufen die Spiele in Europa tagsüber. Auf welchen Sendern und bei welchen Streamingdiensten sie zu sehen sind und warum Public Viewing in diesem Jahr ausfällt.

Public Viewing war auch in Deutschland nur in der Gruppenphase ein Renner.

Auf die Frage, ob die WM übertragen wird, heißt es bei Raschhofer in Herrnau: "Die EM der Herren nächstes Jahr?" Die diesjährige Frauen-Fußball-WM flackert in dem Wirtshaus nicht über den Bildschirm und das liegt nicht nur daran, dass die Spiele aufgrund der Zeitverschiebung in Europa am Vormittag und am frühen Nachmittag zu sehen sind. "Es ist zwar schade, aber es interessiert keinen und es hat noch keiner der Gäste danach gefragt", heißt es von der Raschhofer-Kellnerin.

In der Sportbar Two Seasons bei der Salzburger Eishalle werden die Spiele gezeigt, das Lokal öffnet nämlich schon um neun Uhr. Nur zum Frauenfußball-Schauen kämen aber wenige, heißt es. Die TV-Quoten unterstreichen dieses Bild: Die Fußballspiele locken nicht die Massen vor den Fernseher. Der ORF vermeldete maue Quoten bei den Eröffnungspartien. Wohl auch, weil Österreich nicht dabei ist.

Bevor es nun in die entscheidende Phase geht, bessern sich die Zahlen. Auf ORF 1 verfolgten am Sonntag, dem 6. August, rund 210.000 Personen bei einem Marktanteil von 20 Prozent die Entscheidung des Achtelfinalspiels zwischen Schweden und den USA im Elfmeterschießen. Bisher lag der Marktanteil ungefähr zwischen 11 und 14 Prozent.

In Österreich überträgt ORF 1 alle Spiele der Weltmeisterschaft live, die Parallelspiele am Ende der Gruppenphase waren auf ORF Sport + zu sehen. Am 20. August wird das Finale ausgetragen und insgesamt stehen noch acht Partien aus. In Deutschland liegen die Übertragungsrechte ebenso bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF. Dort ist das Interesse deutlich größer: Die Eröffnungspartie sahen 1,1 Millionen Menschen bei einem Marktanteil von 16,5 Prozent. Das zweite WM-Spiel der deutschen Fußballerinnen gegen Kolumbien haben 10,4 Millionen Menschen verfolgt, das entspricht einem Marktanteil von 61,6 Prozent. Das dritte Gruppenspiel, Deutschland gegen Südkorea, sahen trotz ungünstiger Übertragungszeit Donnerstagmittag rund acht Millionen Fans auf ZDF.

Die Spiele können Interessierte weiter bei Streaminganbietern verfolgen. DAZN hat sich die Rechte für die Highlights der Frauen-WM gesichert. Diese sind kurz nach Spielende abrufbar. Ähnlich bei Sky: Die Plattform zeigt Höhepunkte sowie begleitendes Sonderprogramm. Außerdem gibt es tägliche Berichterstattung auf Sky Sport.

Trotz ernüchternder TV-Zuschauerzahlen zeigen die Besucherzahlen in den Stadien: Der Frauenfußball ist im Aufschwung. Die Stadien an den Veranstaltungsorten sind gut gefüllt. Mit mehr als 1,3 Millionen Fans wurde der bisherige Zuschauerrekord aus dem Jahr 2015 überboten, vermeldete die FIFA.