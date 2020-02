Wolfsburg beendete Negativserie mit 4:2-Sieg in Paderborn

Der VfL Wolfsburg hat seine Negativserie in der deutschen Fußball-Bundesliga am Sonntag beendet. Nach drei Niederlagen in Folge und vier Partien ohne Sieg setzte sich das Team von Trainer Oliver Glasner bei Schlusslicht SC Paderborn mit 4:2 durch und verbesserte sich in der Tabelle auf Rang neun. ÖFB-Teamkicker Xaver Schlager spielte durch und bereitete das 2:1 der Gäste mustergültig vor.

SN/APA (dpa)/Friso Gentsch Wolfsburg kann aufatmen