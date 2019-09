Wolfsburg-Coach Glasner kritisiert sein Team

Der VfL Wolfsburg ist auch nach dem siebenten Pflichtspiel mit seinem neuen Trainer ungeschlagen. Die aktuelle Entwicklung seines Teams kritisierte Oliver Glasner nach dem 1:1 (1:1) gegen den 1899 Hoffenheim aber trotzdem in deutlichen Worten. "Wir treten auf der Stelle", sagte der Nachfolger von Bruno Labbadia nach dem dritten Unentschieden in Serie in der deutschen Fußball-Bundesliga am Montag.

SN/APA (AFP)/RONNY HARTMANN Der Oberösterreicher ist unzufrieden