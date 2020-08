Wolfsburg-Frauen zum fünften Mal im Champions-League-Finale

Die Frauen des VfL Wolfsburg sind im ersten Champions-League-Semifinale mit etwas Glück ihrer leichten Favoritenrolle gerecht geworden. Die "Wölfinnen" setzten sich am Dienstag in San Sebastian gegen den FC Barcelona 1:0 (0:0) durch. Das einzige Tor glückte der Schwedin Fridolina Rolfö in der 58. Minute. Um den zweiten Finalplatz matchen sich am Mittwoch Olympique Lyon und Paris Saint-Germain.

SN/APA (AFP)/GABRIEL BOUYS Dieser spektakuläre Fallrückzieher brachte nichts ein