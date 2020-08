Wolfsburg im Europa-League-Achtelfinale gescheitert

Der VfL Wolfsburg ist im Achtelfinale der Fußball-Europa League klar gescheitert. Nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel gegen Schachtar Donezk verlor der deutsche Bundesligist unter Trainer Oliver Glasner auch das Rückspiel in Kiew am Mittwoch mit 0:3. Alle Tore der Ukrainer fielen in den letzten Spielminuten. Xaver Schlager spielte bei den Wolfsburgern durch.

