Wolfsburg-Legionär Wimmer fällt länger aus

Der an einer Sprunggelenkverletzung laborierende ÖFB-Nationalteamspieler Patrick Wimmer wird für längere Zeit ausfallen. Davon geht Wolfsburg-Trainer Niko Kovac aus, dem Wimmer bereits am Dienstag im DFB-Pokal beim 1:0 gegen Titelverteidiger Leipzig wegen seiner Blessur gefehlt hatte. "Wir gehen davon aus, dass er jetzt länger ausfallen wird", sagte Kovac zum "Kicker" und gab an, dass über eine etwaige Operation erst noch entschieden werden müsse.

BILD: SN/APA/DPA/SWEN PFÖRTNER Verletzungspause für Wimmer