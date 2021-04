Wolfsburg und Dortmund halten Champions-League-Rennen offen

Der VfL Wolfsburg hat Platz drei in der deutschen Fußball-Bundesliga erfolgreich verteidigt. Die Elf von Trainer Oliver Glasner siegte am Mittwochabend in Stuttgart auch dank eines Treffers von Xaver Schlager mit 3:1 (2:0) und wahrte damit im Rennen um die Champions-League-Startplätze den Vorsprung auf Dortmund. Die fünftplatzierte Borussia liegt nach einem 2:0 (1:0) gegen Union Berlin weiter fünf Zähler hinter den Wolfsburgern. Am Samstag kommt es zum direkten Duell.

SN/APA/AFP/KAI PFAFFENBACH Schlager (r.) bleibt mit Wolfsburg auf Champions-League-Kurs