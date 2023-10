Youngster von Salzburg darf von EM träumen

Bei Red Bull Salzburg überzeugte Samson Baidoo als Innenverteidiger, im ÖFB-Nationalteam könnte der 19-Jährige in eine neue Rolle schlüpfen.

Der Aufstieg von Samson Baidoo in dieser Fußballsaison hätte rasanter nicht sein können. Nachdem der 19-Jährige bei Meister Red Bull Salzburg seine Chance nutzte, wurde der Grazer von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick auch erstmals in den Kader für die EM-Qualifikationsspiele am Freitag gegen Belgien und am Montag gegen Aserbaidschan berufen. Baidoo darf nicht nur davon träumen, dass er 2024 bei der Endrunde in Deutschland mit dabei ist, sondern auch davon, gegen die Belgier in der Startformation zu stehen.

Baidoo wird in den Überlegungen von Rangnick bezüglich seiner Anwehrformation sicher eine Rolle spielen. Vielleicht nicht unbedingt als Innenverteidiger, aber Österreichs Teamchef muss einen rechten Verteidiger "erfinden". Baidoo sieht sich auch bereit, sein Debüt für Österreichs A-Team zu feiern. Der Bulle betonte: "Rechtsverteidiger ist zwar nicht meine Position, aber wenn ich es spiele, spiele ich es gerne." Als Stürmer war Baidoo mit 13 Jahren in die Salzburger Akademie gewechselt. Wegen seiner Größe von 1, 90 Metern wurde er zum Abwehrspieler umgeschult. In dieser Saison schaffte es Baidoo bis in die Startformation der Bullen. Und er spielte fast immer fehlerlos. "Seither haben sich meine Ansprüche schon verändert", sagte der Youngster. "Ich habe gesehen, dass ich der Mannschaft trotz meiner geringen Erfahrung helfen konnte."

Die Nominierung von Rangnick machte ihn "sprachlos, davon träumt jedes kleine Kind." Dieser Traum ging schon in Erfüllung, ein zweiter wird sich auch noch erfüllen. Denn sollte sich das ÖFB-Team für die EM-Endrunde qualifizieren, und davon kann ausgegangen werden, dann hat der Abwehrspieler beste Chancen, im EM-Kader zu stehen. Er wolle in den nächsten Trainingseinheiten zeigen, was er könne. "Ich bin bereit und bin auch immer da, wenn man mich braucht."

Während Rangnick nach den vielen verletzungsbedingten Ausfällen im Defensivbereich doch einige Alternativen hat, macht die Zusammensetzung der Offensive mehr Probleme. Die wurden auch nicht geringer. Marcel Sabitzer und Michael Gregoritsch konnten auch am Dienstag nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. Beide Schlüsselspieler arbeiteten individuell. Dortmund-Mittelfeldmann Sabitzer absolvierte sein Programm neben seinen Kollegen auf dem Rasen, Freiburg-Stürmer Gregoritsch blieb im Stadioninnenraum. Beide Akteure sind für die Belgien-Partie weiter sehr fraglich.