Youngsters stehen hoch im Kurs: Red Bull Salzburg ist in der Offensive für die Zukunft gerüstet

Fußballmeister Red Bull Salzburg hat seine Kräfte für das Offensivspiel zum Saisonstart am Sonntag gefunden. Der Konkurrenzkampf im Angriff wird sich aber noch einmal verschärfen.

Nach dem freien Montag bereitet sich Red Bull Salzburg ab Dienstag für das erste Pflichtspiel der Saison vor. Trainer Matthias Jaissle hat seine Startelf für das Cupspiel in der ersten Runde am Sonntag beim Regionalligisten SG Ardagger gefunden. In dieser ...