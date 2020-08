Youth League: Red Bull Salzburg nach 4:3 gegen Lyon im Halbfinale

Nach 4:1-Führung gegen Olympique Lyon noch zittern mussten die Jungbullen im Viertelfinale der Youth League. Die Franzosen kamen in der Schlussphase noch einmal heran, aber die Salzburger retteten den Halbfinaleinzug.

An der Stätte des Triumphs von 2017 legte die U19 von Red Bull Salzburg die Basis für einen erneuten Gewinn der UEFA Youth League. Der neutrale Spielort Nyon war am Mittwoch die Bühne für einen 4:3-(2:1)-Viertelfinalerfolg gegen Olympique Lyon. Gegner im Halbfinale am Samstag ist der Sieger des Spiels Inter Mailand - Real Madrid.

Elfergroteske: Antosch parierte drei Mal

168 Tage nach dem Achtelfinalerfolg gegen Derby County (4:1) erlebten die Jungbullen trotz deutlicher Überlegenheit in der ersten halben Stunde zwei Schreckmomente. Der erste erstreckte sich über rund fünf Minuten und brachte eine nicht alltägliche Groteske. Ein Foulelfmeter für Lyon musste gleich drei Mal ausgeführt werden, weil Spieler zu früh in den Strafraum gelaufen waren bzw. sich der Torhüter bewegt hatte. Keeper Daniel Antosch zeigte sich unbeeindruckt und parierte alle drei Penalties. Die Jungbullen blieben danach am Drücker, doch das Tor erzielte aber Lyon mit der ersten Chance aus dem Spiel heraus. Bei einer Flanke hatte Yaya Soumare zu viel Platz und traf per Kopf (30.).

Köpfchen bewies aber auch das Team des Trainerduos Bo Svensson und Matthias Jaissle. Bryan Okoh nach Ecke (39.) und Junior Adamu (45.+1) nach Freistoß drehten mit Kopfballtoren das Ergebnis noch vor Seitenwechsel auf 2:1. Als dann der sehr starke Karim Adeyemi zwei Mal Vollstrecker Junior ideal bediente (54. und 55.), schien die Partie gelaufen. Aber da Silva (71.) und Eli Wissa mit einem sehenswerten Ferserltor (78.) zum 3:4 machten es noch einmal spannend. In der Schlussphase wackelte die Defensive, erneut wurde Antosch zum Turm in der Schlacht, ehe der Aufstieg feststand.