Youth League: Respekt vor jungen "Reds"

Nach dem 1:1 zum Auftakt gegen Genk erwartet Red Bull Salzburgs U19 in der Youth League ein weiterer starker Gegner. Der Stürmerstar von Liverpool ist erst 16 Jahre alt.

Höchst ausgeglichen präsentiert sich die Gruppe E der UEFA Youth League nach dem ersten Spieltag: Alle vier Teams stehen bei einem Punkt und 1:1 Toren. Die U19 von Red Bull Salzburg reiste am Dienstag zuversichtlich nach Liverpool zum zweiten Match, das am Mittwoch (16/live auf Puls24.at) steigt.

Mehr Blitzlichtgewitter und Kameras als einst bei der Finalteilnahme erwarteten die Jungbullen beim Abflug auf dem Salzburger Flughafen. Der Grund: Der Reisetermin lag zeitlich eng bei jenem der Red-Bull-Profis. Aber Karim Adeyemi und Co. müssen sich auch nicht verstecken. Die Salzburger haben beim Auftaktspiel gegen eine starke Mannschaft des KRC Genk auf Augenhöhe gespielt und ein 1:1 geholt. Mit dem selben Resultat endete die Begegnung der Liverpool-Youngsters mit Napoli.

Die bisherigen Resultate geben also noch keinen wirklichen Aufschluss darüber, wer die Besten in dieser Gruppe im Nachwuchsbewerb der Champions League sind. Nachwuchs-Geschäftsführer Manfred Pamminger sagte: "Liverpool stellt ein sehr starkes Team. Ihre Spielanlage ist eine andere als die ihrer ersten Mannschaft, das könnte uns entgegenkommen."

Salzburg-Trainer Frank Kramer sagt: "Liverpool ist eine spielstarke Mannschaft, die körperlich sehr kompakt agiert und uns alles abverlangen wird. Sie sind mit hervorragenden Einzelspielern gespickt, die einem Spiel eine Richtung geben können." Trotzdem sieht er Chancen auf drei Punkte: "Wir fahren wir nach Liverpool, um das Spiel dort zu gewinnen."

Verteidiger David Affengruber spricht seinen Kollegen aus der Seele: "Das Spiel in Liverpool ist für die ganze Mannschaft ein besonderes Erlebnis. Die Vorfreude ist schon richtig groß, auch wenn wir wissen, dass eine sehr schwere Aufgabe auf uns wartet."

Gespielt wird im Langtree Park in St. Helens etwas außerhalb des Liverpooler Zentrums. Schmerzlich vermisst wird beim Gegner Mittelstürmer Paul Glatzel nach einem Kreuzbandriss. Der Sohn deutscher Eltern hat erst für England, dann unter Frank Kramer für Deutschland Nachwuchsländerspiele bestritten. Salzburgs Team um Kapitän und Torhüter Daniel Antosch wird aber auch so auf einige Kaliber aufpassen müssen: Der 17 Jahre alte niederländische Rechtsverteidiger Ki-Jana Hoever und der erst 16-jährige Stürmer Harvey Elliott haben es zuletzt sogar in die Ligacup-Startelf bei Jürgen Klopps großen "Reds" geschafft.