Zadrazil darf nach Bayern-Sieg über Wolfsburg vom Meisterteller träumen

Im Spitzenspiel der deutschen Bundesliga siegte der FC Bayern gegen Wolfsburg mit 1:0 und löste den Titelverteidiger damit an der Tabellenspitze ab. Die Salzburger Nationalspielerin Sarah Zadrazil war eine der treibenden Kräfte bei den Siegerinnen.

Sechs Runden vor Schluss ist damit die Chance von Bayern München groß, nach dem "Corona-Titel" von 2021 wieder Meister zu werden. Diesmal würde es wohl auch die Präsentation des Meistertellers auf dem Marienplatz geben - zuletzt feierten die Frauen gemeinsam mit Thomas Müller und Co. in Dirndl bzw. Lederhose 2016 gemeinsam, damals war auch die Saalfeldnerin Laura Feiersinger noch bei den Bayern. Seither war Wolfsburg in sechs Saisonen fünf Mal voran.

Der Dominator leistete sich kürzlich einen Ausrutscher bei Hoffenheim (mit ÖFB-Stürmerin Nicole Billa), so dass der vermeintlich einsame Lauf zur nächsten Meisterschaft ins Stocken geriet.

Sarah Zadrazil aus St. Gilgen hatte als unermüdliche Antreiberin wesentlichen Anteil am Erfolg im Spitzenspiel. In der kampfbetonten Partie entschied schließlich ein Handelfmeter in der 83. Minute: Georgia Stanway, die englische Europameisterin in den Reihen des FC Bayern, verwertete souverän.

Damit haben Zadrazil und Co. das zweite von drei Highlight-Matches in einer Woche für sich entschieden. Im Viertelfinal-Hinspiel gegen Arsenal gab es ebenfalls einen 1:0-Sieg. Das Rückspiel in London steigt am Mittwoch.