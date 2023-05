Zadrazil jubelt über Frankfurter Schützenhilfe

Die Salzburgerin steht vor dem Meistertitel mit Bayern München. Konkurrent Wolfsburg ging am Sonntag beim Feiersinger-Club Eintracht Frankfurt mit 0:4 unter.

Die Salzburgerin und ihre Teamkolleginnen vom Vizemeister haben bereits am Freitag vorgelegt und die TSG 1899 Hoffenheim dank eines Kopfballtreffers von Nationalstürmerin Lea Schüller (26. Minute) mit 1:0 (1:0) besiegt. Zwei Runden vor Schluss wuchs der Vorsprung am Sonntag aber sogar auf vier Punkte, weil Verfolger VfL Wolfsburg beim Eintracht Frankfurt ein 0:4-Debakel bezog. Die Saalfeldnerin Laura Feiersinger wurde vor 17.000 Zuschauern bei den Gastgeberinnen in der Schlussphase eingewechselt. Die Bayern-Frauen können damit schon kommendes Wochenende bei Leverkusen alles klar machen. Frankfurt hat Platz drei und damit die Champions-League-Qualifikation so gut wie sicher.

Für den Champions-League-Finalisten Wolfsburg war es eine arge Schlappe, die "Wölfinnen" haben fünf Mal in den vergangenen sechs Jahren die Meisterschale geholt. Nur 2021 triumphierten die Bayern, Zadrazil war in ihrer ersten Saison in München auch schon mit dabei. Die gewohnte Meisterfeier auf dem Marienplatz fiel damals allerdings der Corona-Pandemie zum Opfer.

Sarah Zadrazil spielte am Freitag durch. Ihre ÖFB-Kolleginnen Katharina Naschenweng (spielte durch), Julia Hickelsberger-Füller und Nicole Billa (beide eingewechselt) zeigten ihre Stärke, konnten aber nicht - wie beim 2:1 gegen Meister Wolfsburg Anfang März - punkten.