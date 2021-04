Zadrazil und Co. von Hoffenheim erstmals besiegt

Die deutsche Fußball-Frauenbundesliga wird noch einmal spannend. Im Gipfeltreffen der ÖFB-Legionärinnen kassierte Spitzenreiter Bayern München die erste Liga-Niederlage der Saison.

Die ÖFB-Teamspielerinnen Katharina Naschenweng und Nicole Billa trugen mit ihren Toren zur Wende beim 3:2-(0:2)-Auswärtssieg bei. Die Bayern-Frauen mit der Salzburgerin Sarah Zadrazil und Carina Wenninger hatten bereits nach 13 Minuten mit 2:0 geführt.

Nach 17 Siegen in Folge war dies der erste Punktverlust für Bayern. Verfolger und Titelverteidiger Wolfsburg kann damit am Sonntag mit einem Sieg gegen den SC Freiburg bis auf zwei Punkte an Rang eins heranrücken. Der Titelverteidiger aus der VW-Stadt hatte zuletzt bereits im DFB-Pokal-Halbfinale mit 2:0 gegen die Münchnerinnen gewonnen. Zum Bundesliga-Gipfel der beiden Clubs kommt es am 9. Mai, zuvor ist Bayern München im Halbfinale der Champions League gegen Chelsea im Einsatz.