Zadrazil verpasst mit Bayern Vorentscheidung um Meistertitel

Ein 1:1-Remis gab es im Spitzenspiel der deutschen Frauenfußball-Bundesliga zwischen Wolfsburg und Bayern München. Die Bayern mit der Salzburgerin Sarah Zadrazil bleiben weiter mit zwei Punkten Vorsprung an der Spitze.

Bis zur 82. Minute führten die Bayern-Frauen durch ein Tor von Sydney Lohmann (34.) beim Titelverteidiger, ehe Ewa Pajor der Ausgleich gelang. Dennoch darf das Team um ÖFB-Teamspielerin Sarah Zadrazil (spielte durch) den Sekt einkühlen: Zwei Runden vor Schluss liegt der Vizemeister der Vorsaison weiterhin zwei Punkte vor Wolfsburg. Ein Sieg am Sonntag hätte bei fünf Punkten vor den "Wölfinnen" praktisch schon die Entscheidung gebracht. Bayern trifft noch auf Leverkusen und Frankfurt (mit Zadrazils Nationalteam-Freundin Laura Feiersinger).

Das 1:1 war erst der zweite Punktverlust der Münchnerinnen in dieser Saison. Der 2:3-Ausrutscher gegen Hoffenheim hatte das Titelrennen noch einmal spannend gemacht. In der Champions League scheiterten Zadrazil und Co. im Halbfinale an Chelsea.