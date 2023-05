Zadrazil verpasst Titelentscheidung mit dem FC Bayern

Die Fußballerinnen von Bayern München haben den Meistertitel in der deutschen Bundesliga noch nicht fix. Am vorletzten Spieltag gab es für das Team um die Salzburgerin Sarah Zadrazil nur ein enttäuschendes 0:0 bei Leverkusen.

Nur mit einem Sieg wäre der Titel bereits fix vergeben gewesen. Doch trotz rollener Angriffe gelang kein Tor. Noch in der Nachspielzeit traf Lea Schüller nur die Innenstange.

Für die Bayern-Frauen war es nach 15 Siegen in Folge der erste Punktverlust. Titelkonkurrent Wolfsburg kann somit auf zwei Punkte an die führenden Bayern heranrücken. Der Titelverteidiger und Champion-League-Finalist spielt erst am Sonntag bei Meppen. In der Schlussrunde trifft der FC Bayern auf den Exclub von Sarah Zadrazil, Fixabsteiger Turbine Potsdam.

Durch eine 0:4-Pleite von Wolfsburg in der Vorwoche waren die Münchnerinnen in die Position gekommen, sich die Meisterschale vorzeitig zu sichern. Zadrazil und Co. hatten die führenden Wolfsburgerinnen durch einen 1:0-Heimsieg im März von der Spitze verdrängt. Es wäre der insgesamt fünfte Meistertitel für den FCB, zuletzt jubelte das Team 2020/21. Wolfsburg war in den vergangenen sechs Jahren fünf Mal Meister.