Zidane hofft auf Champions-League-Einsatz von Neymar

Real Madrids Trainer Zinedine Zidane hofft, dass Paris Saint-Germains Superstar Neymar für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am 6. März wieder einsatzfähig ist. Der 222-Millionen-Mann wurde am Sonntag beim 3:0-Sieg gegen Olympique Marseille in der 80. Minute verletzt ausgewechselt. Er war zuvor offenbar ohne Fremdeinwirkung mit dem rechten Knöchel umgeknickt.

SN/AP Neymar hat sich im Spiel gegen Marseille verletzt.