Zidanes nächste Krönung: Trainer mit "beeindruckendem Start"

Zinedine Zidane hat als Trainer schon fast mehr für Furore gesorgt als in seiner Zeit als Spieler. Seit gerade einmal zweieinhalb Jahren amtiert der Ex-Welt- und Europameister als Coach von Real Madrid und gewann in dieser Zeit dreimal die Fußball-Champions-League. "Der Start meiner Trainerkarriere ist beeindruckend", schmunzelte der Franzose am Samstag nach dem 3:1 in Kiew gegen Liverpool.

SN/APA (AFP)/FRANCK FIFE Zidane hat aus vielen Stars eine schlagkräftige Einheit geformt