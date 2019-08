Zittersieg von Liverpool bei Hasenhüttl-Club Southampton

Vizemeister Liverpool hat auch sein zweites Premier-League-Match gewonnen. Die "Reds" feierten am Samstagnachmittag einen 2:1-Zittersieg beim vom Steirer betreuten Southampton FC. Die Tore für die Gäste erzielten der Ex-Salzburger Sadio Mane (45.+1) und Roberto Firmino (71.). Für die Gastgeber traf der ehemalige Liverpool-Profi Danny Ings (83.) nach einem Patzer von Liverpool-Keeper Adrian.

Der Spanier stand nur im Tor, weil Stammgoalie Alisson weiterhin wegen einer Wadenverletzung fehlte. Adrian, der noch am Mittwoch im UEFA-Supercup gegen Chelsea (5:4 im Elfmeterschießen) den entscheidenden Penalty gehalten hatte, spielte Ings den Ball direkt vor die Füße und machte die Schlussphase damit noch einmal ungewollt spannend. Österreichs Teamverteidiger Kevin Danso saß bei den Gastgebern auf der Bank.

Liverpool hatte in der ersten Hälfte vorübergehend in Unterzahl gespielt. James Milner hatte sich bei einem Zusammenprall mit Southamptons James Ward-Prowse am Kopf verletzt und musste behandelt werden. Coach Jürgen Klopp verzichtete jedoch auf einen frühzeitigen Wechsel. Erst nach rund zehn Minuten kehrte Milner mit einem Verband um den Kopf aufs Spielfeld zurück und spielte bis zur 74. Minute.

Bereits vor Liverpool hatte Arsenal einen 2:1-Heimsieg über Burnley gefeiert und hält damit ebenfalls beim Maximum von sechs Punkten. Am anderen Ende der Tabelle steht dagegen Watford, das ohne Verteidiger Sebastian Prödl und Dreier-Tormann Daniel Bachmann 0:1 (0:1) in Liverpool gegen Everton verlor. Der große Schlager der Runde folgte aber erst am Samstagabend (ab 18.30 Uhr) zwischen Meister Manchester City und Tottenham Hotspur.

