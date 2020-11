Zu leise, zu brav: Red Bull Salzburg steht vor Charaktertest beim FC Bayern

Mutlos, ohne Kreativität: So agierte Salzburg zuletzt. Gegen Bayern muss alles anders werden. Dafür gab es auch Tipps von Lothar Matthäus.

Die erste Saisonniederlage in der Liga am Samstag gegen Sturm schmerzte Fußballmeister Red Bull Salzburg erheblich. Vor allem die Art und Weise, wie sich die Bullen präsentierten, enttäuschte auch den ansonsten meist ruhig auftretenden Trainer Jesse Marsch.

Zweikampfschwach, ohne Spielwitz ergaben sich die Bullen ihrem Schicksal. Der Rückfall kam ausgerechnet vor dem Gastspiel in der Champions League am Mittwoch in München. Eine schwierigere Aufgabe gibt es in der aktuellen Lage kaum. Wie Deutschlands Fußballkaiser Franz Beckenbauer die Chancen ...