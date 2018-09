Zürich-Spieler Kololli stürzte bei Torjubel in Stadiongraben

Eigentlich wollte Benjamin Kololli nur über seinen Siegtreffer jubeln, doch dabei stürzte der Fußball-Profi des FC Zürich mehrere Meter in den Stadiongraben. Der 26-Jährige hatte in der Europa League bei AEK Larnaka gerade das einzige Tor beim 1:0 erzielt, als er euphorisiert erst über eine Bande und dann über eine Betonmauer sprang. Was er übersah: Direkt dahinter ging es in die Tiefe.

SN/APA (AFP)/SAKIS SAVVIDES Kololli wurde von Teamkollegen herausgezogen