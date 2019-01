Zulj laut Medienbericht zu Verhandlungen bei Anderlecht

Peter Zulj hat sich am Dienstag laut einem Bericht der belgischen Tagezeitung "Het Laatste Nieuws" (Online-Ausgabe) in Brüssel aufgehalten. Der ÖFB-Teamspieler soll demnach beim Traditionsclub Anderlecht vorstellig geworden sein. Anderlechts Sportchef Michael Verschueren befinde sich in "fortgeschrittenen Verhandlungen" mit Sturm Graz über den Transfer des Mittelfeldspielers.

SN/APA/ROBERT JAEGER Nach Empoli hat nun Anderlecht beim Teamspieler angeklopft