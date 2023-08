Zwei Brüder geben dem Straßenfußball einen ordentlichen Schub

Die beiden Salzburger Jovan und Nenad Gruban haben in Zusammenarbeit mit Vertretern aus insgesamt 30 Ländern die International Street Football Association (ISFA) ins Leben gerufen. Am 20. August geht ein Turnier in Salzburg über die Bühne.

BILD: SN/SW/PRIVAT Jovan Gruban hat gemeinsam mit seinem Bruder Nenad sowie weiteren Mitstreitern den internationalen Straßenfußballverband gegründet.

Die Organisation hat sich zum Ziel gesetzt, den Straßenfußball auf die globale Bühne zu bringen und im November 2024 die erste offizielle Weltmeisterschaft als Profisportveranstaltung zu präsentieren. Die ambitionierte Vision reicht sogar bis 2032, denn dann wird diese Sportart Teil des olympischen Programms sein. Junge Menschen für den Straßenfußball begeistern "Der Weltverband besteht ausschließlich aus passionierten Straßenfußballern, die als Community-Leader aus ihren jeweiligen Ländern stammen und damit authentisch sind", sagt Mitbegründer Jovan Gruban. Die ISFA vereint derzeit 30 Mitgliedsstaaten, darunter unter anderem Kolumbien, Brasilien, Japan, Georgien, Holland und Frankreich. Gemeinsam wollen die Initiatoren Zeichen setzen, junge Menschen auf den Fußballplatz zu bekommen. Das dahingehende Motto lautet "from the screens to the streets", das auf Deutsch übersetzt "vom Bildschirm weg und auf die Straße" lautet. Zwei Auszeichnungen für ihr Integrationsprojekt Für ihre Initiative "Kings of Kleßheim" wurden die beiden Brüder im Jahr 2021 vom Österreichischen Fußballverband mit dem Social Football Award und ein Jahr später mit dem Österreichischen Integrationspreis ausgezeichnet. Sie bezeichnen ihr Projekt als Auffangbecken für Unruhestifter. Nun wollen sie mit der Gründung des Weltverbandes dem Straßenfußball einen weiteren Schub geben. Bei diversen Events trommelten sie die talentiertesten Kicker aus Salzburg zusammen, die sich für alle vier World Finals in Amsterdam, Leipzig, Riga und Abu Dhabi qualifizieren und sich jedes Mal einen Podestplatz sichern konnten. Salzburger Straßenkicker holten den Titel Der Titel in diesem August war der sportliche Höhepunkt für die Salzburger. Die Brüder organisieren am 20. August ein internationales Straßenfußballturnier beim Bauzentrum Hannak im Stadtteil Sam. Die Teilnahme ist kostenlos.