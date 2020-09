Zwei weitere Coronafälle: Maccabi Tel Aviv gehen die Spieler aus

Kann das Champions-League-Play-off zwischen Maccabi Tel Aviv und Red Bull Salzburg am Dienstagabend stattfinden? Laut israelischen Medien haben die Tests am Montag zwei weitere Coronafälle innerhalb der Mannschaft aufgedeckt.

Die Spieler und Trainer von Red Bull Salzburg sitzen derzeit in ihren Hotelzimmern in Tel Aviv, abgeschottet von der Öffentlichkeit, und warten. Sie warten auf den Anpfiff des Europacup-Spiels, das am Abend im Bloomfield-Station über die Bühne gehen soll. Trotz des Lockdowns in Israel und zahlreicher Coronafälle bei Gegner Maccabi Tel Aviv. Bis Montag waren 14 (sieben Spieler, sieben Betreuer) Fälle bekannt, laut israelischen Medien sollen am Dienstag nun noch zwei weitere dazugekommen sein. Das ergaben die Tests, die am Montag durchgeführt wurden. Weitere Schnelltests soll es am heutigen Spieltag geben. Offen bleibt indes die Frage, ob Maccabi am Ende überhaupt genug gesunde Spieler hat, um das Play-off-Duell, das über den Einzug in die Gruppenphase der Champions League entscheidet, anpfeifen zu können. Laut einem Coronaregulativ der UEFA müssen zumindest 13 Feldspieler plus zwei Torhüter gesund sein, um ein Spiel durchführen zu können. Zudem dürfen unbegrenzt junge Spieler auf einer B-Liste nachnominiert werden. Ob das jedoch im Sinne der sportlichen Fairness ist, sei dahingestellt.

Quelle: SN