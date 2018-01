Kantersiege für Real Madrid und Barcelona

Der FC Barcelona ist nach der ersten Pflichtspiel-Saison-Niederlage gleich wieder auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Der Tabellenführer setzte sich am Sonntag in der 20. Primera-Division-Runde bei Betis Sevilla 5:0 durch und baute den Vorsprung in der Tabelle (54 Punkte) weiter aus. Die Verfolger Atletico Madrid (1:1 gegen Girona/43) und Valencia (1:2 bei Las Palmas/40) hatten am Samstag gepatzt.

