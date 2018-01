Kuchler holten den Titel, weil Zell die Kraft ausging

Schon beim Salzburger Stier hatte Kuchls junge Fußballtruppe für Aufsehen gesorgt, war aber noch knapp am Einzug ins Halbfinale gescheitert. Bei der Futsal-Landesmeisterschaft krönten die Tennengauer nun ihre Leistung und sicherten sich am Sonntag mit einem 4:1-Finalsieg über Zell am See den Titel.

"Ich bin irrsinnig stolz auf meine Truppe. Dass es heute so gut klappt, war nicht vorauszusehen", zeigte sich Trainer Wolfgang Struber, der heuer für Hauptcoach Gerhard Perlak die Hallensaison übernommen hat, vom starken Auftritt seiner Mannen selbst überrascht. Auch da Zell am See die Titelkämpfe über weite Strecken dominiert hatte.

Die Pinzgauer hatten schon in der Vor- und Zwischenrunde alle ihre Spiele gewonnen und ließen zunächst auch beim Finalturnier in der Alpenstraße nichts anbrennen. Angeführt von Simon Viertler, der sich mit 13 Treffern die Torjägerkrone sicherte, setzten sie ihre Siegesserie bis ins Endspiel fort. Dort ging Zell zwar bereits nach zehn Sekunden mit 1:0 in Führung, danach schwanden aber die Kräfte, da man nur mit zwei Ersatzspielern angereist war. Kuchl, das mit Tommy Plainer den besten Keeper stellte, nutzte das eiskalt aus, drehte die Partie mit vier Treffern und sicherte sich so noch den Titel.