Leipzig mit acht Ex-Salzburgern wieder brillant

RB Leipzig hat einen perfekten Start in die Frühjahrsrunde der deutschen Bundesliga erwischt. Verantwortlich dafür: Eine kräftige Portion Rot-Weiß-Rot.

Besser hätte der Saisonstart in der deutschen Bundesliga für Konrad Laimer am Samstag nicht beginnen können. Auf der für ihn doch ungewohnten Position als rechter Verteidiger überzeugte der Ex-Salzburger aus Abersee beim 3:1 von RB Leipzig gegen Schalke. Ein Tor vorbereitet und viele schnelle Angriffe vorgetragen: Möglich, dass Laimer im Topspiel der Runde auch der Durchbruch in der Liga des Weltmeisters gelungen ist. Überhaupt hatten es die Leipziger gleich acht Ex-Salzburgern zu verdanken, dass die Truppe von Trainer Ralph Hasenhüttl nach einer kleinen Schwächephase vor der Winterpause wieder in die Spur gefunden hat. Neben Laimer standen noch Torhüter Péter Gulácsi, Dayot Upamecano, Bernardo, Stefan Ilsanker und in der Offensivabteilung Kevin Kampl, Naby Keïta und Marcel Sabitzer im Team der Leipziger, die in vielen Phasen brillierten.

Da nützte es Österreichs Nationalspieler bei Schalke, Guido Burgstaller, auch nichts, dass er mit 12,2 Kilometern eine Toplaufleistung abspulte. Übertroffen wurde der Torjäger noch von Hoffenheims ÖFB-Legionär Florian Grillitsch. Der rannte beim 1:1 in Bremen 12,5 Kilometer.

ÖFB-Teamchef Franco Foda sah am Freitag bei Bayerns Sieg in Leverkusen einen ganz starken David Alaba auf der linken Seite der Abwehr. Aber keinen Julian Baumgartlinger. Seinen Kapitän hätte er im Leverkusen-Dress erst einen Tag später beobachten können. Baumgartlinger durfte erst am Samstag auf einem Nebenplatz der Bay-Arena im Test gegen die Sportfreunde Lotte "auslaufen".