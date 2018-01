Leon Bailey: Der Ex-Anifer mischt Liga des Weltmeisters auf

Hinter Bayern ist Leverkusen das Team der Stunde in der Bundesliga. Großen Anteil daran hat ein Profi, dessen Karriere in Salzburg begann.

Als der 14-jährige Leon Bailey in Salzburg beim USK Anif im Nachwuchs 2011 Tor um Tor erzielte, war schon klar abzusehen, dass der Knirps aus Kingston in Jamaika überdurchschnittliche technische Qualitäten mitbringt. Und über eine enorme Grundschnelligkeit verfügt. Mittlerweile ist der Offensivspieler 20 Jahre alt und er sorgt in der Liga des Weltmeisters für Aufsehen und Staunen. Bailey narrt seine Gegner Woche für Woche fast nach Belieben. Mit seinen Toren (7) und Torvorlagen (6) führte er Leverkusen, das heute, Samstag, Mainz empfängt, ins Spitzenfeld der Liga, wo Frankfurt am Freitagabend durch einen 2:0-Heimsieg über Gladbach Platz zwei erobert hat.

Wegen Spielern wie Bailey gehen Fans ins Stadion. Der Jamaikaner ist eine der größten Attraktionen der bisherigen Bundesliga-Saison. Mit seinem Treffer mit der Ferse mit dem Rücken zum Tor stehend hatte der Ex-Anifer am vergangenen Samstag Freund und Feind begeistert. Bailey spielte sein Kunststück herunter: "Es war mein zweitschönstes Tor", sagte der Angreifer und verwies auf seinen Treffer in den Torwinkel für seinen Ex-Club Genk in Wien gegen die Austria, das von der UEFA als schönstes Tor der Europa-League-Saison 2016/2017 ausgezeichnet worden war.

Turbo-Bailey wirbelt mit seiner Schnelligkeit die deutsche Bundesliga seit Monaten nur so durcheinander, dass selbst Laien darauf kommen könnten, dass der Mann der Stunde aus dem Land von Supersprinter Usain Bolt kommt. "Wir laufen alle so schnell, wie wir können, aber Leon ist immer noch ein bisschen schneller", sagen seine Clubkollegen um ÖFB-Teamkapitän Julian Baumgartlinger über den Hochgeschwindigkeitsdribbler.

Bailey genießt längst den Respekt der gesamten Bundesliga. Der 13-Millionen-Euro-Einkauf war in einer "Kicker"-Umfrage unter den Profis zum zweitbesten Feldspieler der Hinrunde hinter Robert Lewandowski gewählt worden - und zum Aufsteiger der Hinrunde. Aber Bailey kennt auch schwierige Zeiten: Das Riesentalent ist in Kingstons verrufenem Stadtteil Cassava Piece aufgewachsen und hielt sich bei seiner Tingeltour durch Europa auf der Suche nach einem Club als Jugendlicher illegal in Belgien auf. In Leverkusen gelingt Bailey beinahe alles und er steigerte seinen Marktwert auf 30 Millionen Euro. Topclubs aus England und Spanien haben den 20- Jährigen bereits auf ihrer Liste. Man kann davon ausgehen, dass Leverkusen bald ein unmoralisches Angebot erhalten wird.