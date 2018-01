Mario Messner ist neuer Grödig-Trainer

Der Westliga-Zweite Grödig hat wieder einen Coach. Mario Messner, bisher bei St. Florian in der Regionalliga Mitte tätig, betreut künftig Roman Wallner und Co.

Mario Messner wird das Trainerteam zusammen mit Co-Trainer Bernhard Kletzl und Tormanntrainer Alexander Trappl bilden. Das Trio kann auf Salzburger Vergangenheit zurückblicken: Sie gehörten zusammen dem Team von Austria Salzburg nach der Neugründung 2006 an.

Grödig-Manager Christian Haas sagte: "Wir freuen uns auf das neue dynamische Trainerteam, mit guter Perspektive für die Entwicklung der Eigenbauspieler. Die Jugend ist das Fundament des Vereins, wo wir in der Vergangenheit viele Erfolge feiern konnten. Daher auch dieser Schritt auf jungen positive Trainer zu setzen, die bereits Erfahrung mit jungen Spielern vorweisen können."



Der 42-jährige Oberösterreicher Mario Messner hat die UEFA-A-Lizenz und kann eine mehrjährige Trainererfahrung vorweisen. Nach sehr erfolgreichen Stationen bei seinem Heimatverein St. Pantaleon und beim SV Munderfing wurde Messner Nachwuchsleiter bei LASK/Pasching, wo er gleichzeitig auch die Pasching Juniors betreute. Als zweiter Co-Trainer von Gerald Baumgartner war er 2013 zudem am sensationellen Sieg im ÖFB-Cup beteiligt. Zuletzt war Mario Messner drei Jahre lang Chef-Trainer bei Union St. Florian in der Regionalliga Mitte, wo er in seiner Debüt-Saison Platz drei samt Punkterekord erreichen konnte.



Die beiden Salzburger Bernhard Kletzl und Alex Trappl kommen vom ATSV Ranshofen nach Grödig und vervollständigen das Trainerteam. Zudem wird Martin Lindner als Individualtrainer für die optimale Fitness unserer Spieler sorgen.



