Mutko als Organisationschef der WM 2018 zurückgetreten

Sechs Monate vor der Fußball-WM in Russland muss Cheforganisator Witali Mutko unter dem Druck des Doping-Skandals seinen Posten räumen. Der bisherige Geschäftsführer Alexej Sorokin übernehme die Leitung des Organisationskomitees, teilte der Vizeministerpräsident Mutko am Mittwoch in Moskau mit: "Ich konzentriere mich auf meine Arbeit in der Regierung."

SN/APA (AFP)/MLADEN ANTONOV Mutko gilt als Vertrauter von Präsident Putin