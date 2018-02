Nach dem Europa-Aus folgt in Linz aktive Frustbewältigung

Die Jungbullen starten mit der Aussicht auf einen Spitzenplatz ins Frühjahr der Ersten Liga. Vor dem Auftakt muss auch die Enttäuschung in der Youth League verdaut werden.

Das jähe Aus in der UEFA Youth League war nicht einfach zu verdauen: Mit 1:3 hat die U19 von Red Bull Salzburg am Mittwoch im Achtelfinale beim FC Porto verloren. Eine stolze Serie von 14 Siegen in Folge ging damit zu Ende. "Das war schon ein Nackenschlag und ein entbehrliches Gefühl", sagte Teamchef Gerhard Struber über die Niederlage. "Wir waren auf Augenhöhe mit Porto. Aber das ist eine Top-Mannschaft, die sich sehr gut auf uns eingestellt hat."

Gern hätte Struber den Vorjahreserfolg im europäischen Nachwuchsbewerb wiederholt: "Drei weitere Spiele auf diesem Niveau hätten wir natürlich gerne noch mitgenommen. Aber auch so war es eine interessante Zeit. Wir haben uns sehr ordentlich präsentiert, und wie wir teilweise die Gegner beherrscht haben, konnte sich sehen lassen." Der Ruf der Lieferinger Akademie als eine der führenden Fußball-Nachwuchsschmieden Europas hat trotz des frühen Ausscheidens nicht gelitten. Glanzlicht der heurigen Saison war sicher das Heimspiel gegen Girondins Bordeaux. Die Franzosen wurden beim 4:0-Triumph im Oktober geradezu vorgeführt.

Der Blick geht nun nach vorn, nur 50 Stunden nach dem Aus von Porto dürfen Struber und ein Teil seines Teams mit dem FC Liefering zur aktiven Frustbewältigung antreten. Blau Weiß Linz mit den Ex-Jungbullen Mamy Koita und Juha Pikkarainen ist auswärts der Auftaktgegner (Freitag, 18.30) in der Frühjahrsrunde der Ersten Liga. "Gut, dass wir mit dem Liga start gleich wieder eine Aufgabe vor uns haben", sagt der Teamchef. Wer dazu antritt, darüber hatten Struber und sein Trainer Janusz Gora am Donnerstag noch keinen engültigen Überblick. Denn neben dem Betreuerduo stellten quasi auch die Physiotherapeuten und indirekt Bullen-Profitrainer Marco Rose beim FC Liefering mit auf. Einige Spieler kamen mit leichten Blessuren aus Portugal zurück, dazu sind Dominik Stumberger, Nikola Stosic, Julian Gölles wegen Krankheit außer Gefecht und Mahamadou Dembélé fraglich. Struber hofft auf Personal aus dem Europa-League-Kader, das am Donnerstag nicht zum Einsatz gekommen sind.

Im Titelkampf der Ersten Liga sind die nicht aufstiegsberechtigten Lieferinger mittendrin. Struber freut sich auf die bevorstehenden 16 Runden: "Nach vorne ist alles möglich. Wir sind schlagkräftig und haben alle Großen im Herbst schon besiegt."