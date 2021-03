1. Juni bleibt Meldeschluss für finale EM-Kader

Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda muss seinen endgültigen EM-Kader am 1. Juni und damit schon einen Tag vor dem ersten Testländerspiel der unmittelbaren Turniervorbereitung gegen England benennen. Wie die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Mittwoch vor der Sitzung des Exekutivkomitees bestätigte, bleibt es nach derzeitigem Planungsstand für alle 24 Teams bei der Meldefrist zehn Tage vor dem Eröffnungsspiel am 11. Juni zwischen Italien und der Türkei in Rom.

SN/APA/EXPA/FLORIAN SCHROETTER Die EM-Kadersichtung muss mit Juni abgeschlossen sein.