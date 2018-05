Alaba ließ ÖFB-Training in Schwaz aus

Topstar David Alaba hat am Sonntagnachmittag das zweite Training des Tages der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in Schwaz in Tirol ausgelassen. Der 25-Jährige von Bayern München wurde infolge der Belastung der vergangenen Wochen und seiner Rückenprobleme geschont.

SN/APA (EXPA)/EXPA/JOHANN GRODER Alaba absolvierte ein individuelles Programm