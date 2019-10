Alaba nach Rippenprellung für EM-Quali fraglich

Österreichs Fußball-Star David Alaba hat sich im Champions-League-Spiel bei Tottenham (7:2) eine starke Rippenprellung zugezogen. Einen Bruch erlitt der 27-Jährige nicht, gab sein Club Bayern München am Donnerstag bekannt. Für die EM-Qualifikationsspiele des ÖFB-Teams kommende Woche in Wien gegen Israel (10. Oktober) und in Ljubljana gegen Slowenien (13. Oktober) ist Alaba daher fraglich.

SN/APA (dpa)/David Inderlied Alaba könnte für das ÖFB-Team ausfallen