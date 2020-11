Alaba peilt mit ÖFB-Team Nations-League-Endrang eins an

David Alaba peilt mit der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft Endrang eins in der Nations-League-Gruppe 1 von Liga B an. "Das ist unser Ziel, und wir haben eine Mannschaft, die darauf hinarbeitet, ihre Ziele zu erreichen. Das hat man in den letzten Spielen gesehen", sagte der Bayern-Profi der APA. Mit einem Sieg am 18. November in Wien über Norwegen wäre die ÖFB-Auswahl nicht mehr von der Spitze zu verdrängen.

SN/APA/ROBERT JAEGER David Alaba hat mit dem Nationalteam einiges vor