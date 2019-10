Alaba reist trotz Verletzung zum ÖFB-Team

David Alaba reist trotz eines Haarrisses in der Rippe am Montag zum österreichischen Fußball-Nationalteam nach Wien. Das gab der ÖFB am Sonntagabend bekannt. Ob der Bayern-Legionär in den EM-Qualifikationspartien am Donnerstag in Wien gegen Israel und am Sonntag in Ljubljana gegen Slowenien eingesetzt werden kann, ist allerdings weiter fraglich.

