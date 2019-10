Alaba und Laimer im ÖFB-Abschlusstraining auf dem Platz

David Alaba und Konrad Laimer dürfen weiterhin auf einen Einsatz im Fußball-EM-Qualifikationsspiel am Donnerstagabend (20.45 Uhr/live ORF 1) in Wien gegen Israel hoffen. Beide angeschlagenen ÖFB-Teamspieler standen am Mittwochabend im Abschlusstraining im Ernst-Happel-Stadion auf dem Platz.

SN/APA (AFP)/DANIEL LEAL-OLIVAS David Alaba hofft weiterhin darauf zum Einsatz zu kommen