Alabas Einsatz in EM-Qualifikation weiter fraglich

Der Einsatz von David Alaba in den EM-Qualifikationsspielen der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft am Donnerstag in Wien gegen Israel und am Sonntag in Ljubljana gegen Slowenien ist weiterhin fraglich. Der Bayern-Profi laboriert an einem Haarriss in der Rippe und behandelt seine Verletzung derzeit im ÖFB-Camp in Wien, wo er am Montag eintraf.

SN/APA/ROBERT JAEGER David Alaba reiste nach Wien an