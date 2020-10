Alarm bei Österreichs Gegner Rumänien

Fodas Team befindet sich gegen Rumänien in der Nations League mental im Vorteil. Die Gastgeber taumeln durch eine schwere sportliche Krise.

Rumänien ist Risikogebiet. Nicht nur was die Covid-19-Situation angeht (mehr als 100 Covid-19-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner während der letzten sieben Tage), sondern auch im Fußball. Vor dem Nations-League-Spiel in Ploiesti gegen Österreich am Mittwoch (20.45 Uhr, live in ORF eins und DAZN) herrscht Alarmstimmung. Die ÖFB-Kicker und Teamchef Franco Foda hingegen geben sich nach den Siegen gegen Griechenland und Nordirland zuversichtlich.

Die Rumänen sind nach dem 1:2 in Island vom Donnerstag fix nur Zuschauer bei der EM-Endrunde 2021. ...