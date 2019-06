Alexander Schlager als einziger EM-Torhüter noch ohne Gegentor

Am Donnerstag trifft Österreichs U21-Nationalmannschaft bei der EM in Udine auf Dänemark. Am ersten Spieltag blieb die ÖFB-Auswahl als einziges der zwölf Team ohne Gegentor.

Torhüter Alexander Schlager kam beim 2:0-Erfolg gegen Serbien nur selten in Bedrängnis und hatte bei einem Kopfball von Topstar Luka Jovic an die Latte und einem Fehlschuss von Nemanja Radonjic Glück. Die ÖFB-Abwehr hatte die serbischen Jungstars aber weitgehend im Griff. "Defensiv haben wir überragend gespielt", lobte Schlager.

Nachdem nun alle Teams einmal gespielt haben, ist Österreich der einzige EM-Teilnehmer, der noch kein Gegentor kassiert hat. Alexander Schlager, der Salzburger im Tor, will seine weiße Weste so lange wie möglich behalten. Gegen Dänemark und Deutschland gehe es auch darum, sich für den gegen Serbien schwer verletzten Hannes Wolf ins Zeug zu legen: "Wir müssen als Mannschaft schauen, dass wir das für ihn richten und Vollgas geben."

Der 23-jährige Schlager hat mit dem LASK in der abgelaufenen Saison den zweiten Platz in der Bundesliga erreicht und war dabei der Torhüter mit den meisten Matches ohne Gegentor. Die Linzer spielen nun in der Champions-League-Qualifikation. Schlager wurde in der Akademie von Red Bull Salzburg ausgebildet und verfügt bereits über Endrundenerfahrung. Mit der U17 bestritt er die EM und die WM 2013, mit der U19 die EM 2015. Für Grödig und den LASK hat erbisher 42 Bundesligaspiele bestritten.

Am Mittwoch absolvierten die Teams der Gruppe C ihre ersten Spiele. Rumänien deklassierte Kroatien (mit dem Admiraner Marin Jakolis) mit 4:1. Einer der Besten bei den Siegern war Janis Hagi, der Sohn des ehemaigen Superstars Gheorge Hagi. Frankreich schlug England durch zwei späte Tore in der 89. und 95. Minute mit 2:1. Die Entscheidung fiel durch ein Eigentor von Aaron Wan-Bissaka. Zuvor hatten die Franzosen, bei denen der Ex-Salzburger Dayot Upamecano durchspielte, zwei Elfmeter vergeben.