Alexander Schlager: "Viele Fans im Stadion, das pusht uns"

Österreichs U21-Torhüter Alexander Schlager glaubt an die Chance im EM-Entscheidungsspiel gegen den großen Favoriten Deutschland.

Der 23-jährige Salzburger wird am Sonntag (21 Uhr) gegen das DFB-Team besonders im Blickpunkt stehen. Neun Tore in zwei Spielen hat die deutsche Offensive bereits zu Buche stehen. Alexander Schlager ist überzeugt, dass mit positiver Einstellung, totalem Fokus und vielen rot-weiß-roten Fans im Stadion die Sensation noch möglich ist.

Was erwarten Sie für ein Spiel gegen Deutschland? Schlager: Es wartet mit Deutschland der ganz klare Gruppenfavorit auf uns. Wenn man sich die zwei bisherigen Spiele ansieht, weiß man, was für eine Qualität sie haben. Es spricht für sich, wenn sie so viele Tore schießen. Generell kommt da eine coole Challenge auf uns zu. Der Gegner bringt viel Qualität als Mannschaft und von den Einzelspielern mit. Für uns wird es darum gehen, es als Mannschaft richtig gut zu machen - kompakt stehen, gut verteidigen, die Zweikämpfe gewinnen und darüber hinaus nach vorne dem Spiel mit unserer Schnelligkeit den Stempel aufdrücken. Es wird eine spannende Partie werden.

Wie wurde die Niederlage gegen Dänemark aufgearbeitet? Wir haben das mit Videos analysiert. Wir hatten in der zweiten Halbzeit gute Momente, da werden wir gegen Deutschland mehr davon brauchen.

Wie wichtig war ein freier Tag zwischendurch? Die Mannschaft ist nun mit kurzer Pause seit 20 Tagen zusammen. Es ist wichtig für den Kopf, einmal auch andere Eindrücke zu haben. Sonst geht es schon. Das ist eine lange Zeit, aber auch eine coole Zeit mit vielen tollen Erlebnissen. Wir verstehen uns untereinander super, daher ist das kein Problem.

Wie sieht es mit den Kraftreserven beim Team aus? Natürlich zehren drei Spiel in sechs Tagen an den Kräften. Aber die wichtigste Komponente ist der Kopf. Wenn der Kopf will, dann schafft das auch der Körper. Wenn es gegen Deutschland geht, braucht man nicht viel sagen, da wird jeder mit hundertprozentiger Einstellung marschieren.

Was wird auf Sie als Torhüter zukommen? Wir werden sicher 90 Minuten lang den Fokus hochhalten müssen. Es ist eine Mannschaft, die auch aus dem Nichts gefährliche Torszenen kreieren kann. Ich bin darauf vorbereitet, dass etwas mehr zu tun sein wird.

Liegt dem ÖFB-Team die Außenseiterrolle? Keiner von uns wird sagen, wir sind haushoher Favorit. Wir nehmen die Rolle gern an. Wir können mit weniger Druck reingehen und alles dafür tun, es positiv zu gestalten. Ob es am Ende reicht, werden wir sehen.

Wird es während des Spiels Informationen geben, wie es im Parallelspiel zwischen Serbien und Dänemark steht? Dafür gibt es keinen Plan. Wir müssen uns ohnedies auf unser Spiel fokussieren. Mehr als zu versuchen, gegen die Deutschen zu gewinnen, können wir ohnedies nicht tun.

Haben Sie sich mit den Szenarien beschäftigt, wie Österreich noch aufsteigen kann? Ich persönlich habe mir das nicht angeschaut. Es sind hier drei Spiele in kurzer Zeit und da gilt es den Fokus immer auf den nächsten Gegner zu legen. Natürlich hat man im Hinterkopf, was man braucht, weil das Ziel ja das Weiterkommen ist.

Erwarten Sie wieder so eine Fan-Unterstützung wie gegen Dänemark? Es wäre eine coole Geschichte, wenn viele Leute ins Stadion kommen. Eine coole Kulisse pusht uns, das hat schon gegen Dänemark Freude gemacht. Es ist ein Gänsehautmoment, wenn man bei der Hymne die Fans mitsingen hört. Da krieg ich sogar jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Das können wir gern noch öfter haben. Am besten nach Deutschland noch zwei Mal.