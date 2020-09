Andreas Ulmer: Der "Gallier" im Team verliert nie den Spaß

Um Salzburg-Profi Andreas Ulmer tummeln sich in der ÖFB-Auswahl nur Legionäre.

Andreas Ulmer ist so etwas wie der Gallier unter den Profis im österreichischen Fußball-Nationalteam. Diese stemmen sich in den legendären Comic-Heften "Asterix und Obelix" nämlich als einziger Stamm erfolgreich gegen die Eroberung der Römer. Und Salzburg-Profi Ulmer gehört als einziger Feldspieler aus der heimischen Bundesliga zum Stammpersonal in der ÖFB-Auswahl.

So war es gegen Norwegen und so wird es auch am Montag gegen die Rumänen sein. Ulmer erkämpfte sich unter Trainer Franco Foda einen Fixplatz auf der linken ...