Andreas Ulmer hat die Startelf im Visier

Österreich fehlt gegen Nordirland der Topstar, aber der Teamchef hat zwei Bullen als passende Alternative im Kader.

Nach der Auftaktpleite gegen Bosnien-Herzegowina steht Österreichs Fußball-Nationalteam im zweiten Gruppenspiel der Nations League schon unter Druck. Am Freitag muss die Truppe von Teamchef Franco Foda im Heimspiel gegen Nordirland schon fast gewinnen, um im Rennen um Platz eins weiter im Geschäft zu bleiben. Mit dem am Oberschenkel verletzten Bayern-Star David Alaba fehlt den Österreichern aber ein ganz wichtiger Spieler. Wer kann Alaba ersetzen? Die beiden Red-Bull-Profis Andreas Ulmer und Xaver Schlager dürfen sich berechtigte Hoffnungen machen, dass einer von ihnen am Freitag in die Startelf rutscht.

Seit Montag bereitet sich die österreichische Nationalmannschaft in Bad Waltersdorf auf das Duell mit Nordirland am Freitag vor. Nach dem Ausfall von Alaba wird Teamchef Franco Foda den beiden Salzburgern, Routinier Ulmer und Youngster Schlager, in den Trainingseinheiten genau auf die Beine sehen. Foda benötigt einen Linksfuß auf der Außenbahn. Und sowohl Ulmer als auch Schlager haben in den vergangenen Wochen auch auf internationaler Ebene starke Leistungen im Dress der Salzburger gezeigt. Für Ulmer sprechen seine Routine, seine gefährlichen Flanken und dass er auch über einen präzisen, harten Schuss verfügt. Sollte Foda auf eine Viererkette in der Abwehr setzen, dann wird er an Ulmer kaum vorbeikommen. "Ich freue mich über jede Nominierung und bin dankbar über jede Minute, die ich das Nationaltrikot tragen darf", betonte der 32-jährige Ulmer.

Viel Druck über die linke Seite erzeugte zuletzt auch Xaver Schlager. Der 21-jährige Mittelfeldspieler könnte Alaba, von der Position her gesehen, eins zu eins ersetzen. Foda kann weiter auf seine Dreierkette in der Abwehr setzen und mit der Salzburger Flügelzange Stefan Lainer über rechts und Schlager die kampfstarken Nordiren in die Defensive zwingen. Schlagers Qualitäten liegen mehr im Spiel nach vorn. Mit seinem Spielwitz, seinem schnellen Antritt und seiner Torgefahr ist er in der Lage, für jene Akzente im Offensivspiel zu sorgen, für die ansonsten Alaba verantwortlich ist.

Auf wen Foda auch immer setzen wird, sowohl Ulmer als auch Schlager sind für die Aufgabe bereit und glauben an ihre Stärke und daran, dass der notwendige Sieg gelingen kann.

Auch der Präsident des Österreichischen Fußball-Bundes, Leo Windtner, betonte, dass die Partie gegen die Nordiren richtungsweisend ist. "Man muss es realistisch sehen, uns hilft nur ein Sieg. Bei einem anderen Ergebnis muss man schon auf ein Wunder hoffen", erklärte der Oberösterreicher. Die Foda-Elf wartet nach dem 0:1 in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina ebenso noch auf einen Punkt wie die Nordiren, deren Auftakt mit einer 1:2-Heimniederlage gegen die Bosnier ebenfalls danebenging.

Aufgrund dieser Konstellation kommt der Partie im Prater-Oval eine besondere Bedeutung zu. Österreichs Elitekicker stehen vor einem "Endspiel". Windtner glaubt daran, dass das ÖFB-Team die Herausforderung meistern kann. "Wir werden aber alle Konzentration und Effizienz brauchen, um gegen diese kampfstarke Mannschaft zu punkten", betonte der 68-Jährige. Deshalb müsse im Vergleich zum Auftritt im September in Zenica eine klare Steigerung her. "Es ist schade, dass wir da nicht die Cleverness hatten, einen Punkt mitzunehmen. Das wäre möglich gewesen, und dann wäre jetzt alles leichter", erklärte Windtner. "Trotzdem gibt es keinen Grund für irgendeine Untergangsstimmung. Unser Team ist mental sehr gut aufgestellt, und die Qualität ist nach wie vor vorhanden, um gegen jeden Gegner zu bestehen." Auch ohne Alaba.

Außerdem beginne die "echte" EM-Qualifikation erst im Frühjahr 2019. "Aber im Hinblick darauf wäre es wichtig, in der Nations League gute Leistungen zu bringen, damit die Quali mit breiter Brust angegangen werden kann", sagte Windtner.