Angeschlagener Arnautovic für Deutschland-Test fraglich

Das österreichische Fußball-Nationalteam könnte am Samstag (18.00 Uhr) im Testspiel-Schlager gegen Deutschland ohne den angeschlagenen Marko Arnautovic auskommen müssen. Der Offensivstar von West Ham brach das Abschlusstraining am Freitagnachmittag in Klagenfurt bereits im medienöffentlichen Teil beim Aufwärmen ab.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Ausfall von Arnautovic wäre deutliche Schwächung