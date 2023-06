Anreise von ÖFB-Team nach Belgien verzögert sich

Die Anreise der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft zum EM-Qualifikationsspiel am Samstag (20.45 Uhr) in Brüssel gegen Belgien ist von technischen Problemen beeinträchtigt. Da das Flugzeug nicht einsatzbereit war, musste das ÖFB-Team am Freitag einen anderen Flieger nehmen. Statt wie geplant um 15.30 Uhr musste der Abflug in Linz auf 19.30 Uhr verschoben werden.

Damit entfiel auch die Abschluss-Pressekonferenz des ÖFB in Brüssel, an der auch Kapitän David Alaba vor seinem 100. Länderspiel hätte teilnehmen sollen.