Marko Arnautovic hat das Training der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft am Donnerstagabend in Klagenfurt vorzeitig beendet. Der Angreifer von West Ham hatte am Mittwoch im Länderspiel in Innsbruck gegen Russland (1:0) einen leichten Schlag auf das Bein bekommen. Ein Einsatz des 29-Jährigen am Samstag (18.00 Uhr/live ORF eins) gegen Deutschland scheint derzeit aber nicht in Gefahr.

(APA)