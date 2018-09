Arnautovic freut sich auf Premiere als ÖFB-Kapitän

Für Marko Arnautovic bedeutet das Nations-League-Match am Dienstag (20.45 Uhr/live ORF eins) in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina eine Premiere. Der West-Ham-Profi führt Österreichs Fußball-Nationalmannschaft erstmals als Kapitän aufs Feld. "Natürlich ist das eine große Ehre, ich freue mich darauf", sagte der Wiener am Montag nach der Landung in Sarajevo.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Arnautovic ersetzt den angeschlagenen Julian Baumgartlinger