Arnautovic "hochmotiviert" in EM-Quali-Spiel gegen Israel

Sechs Tore hat ÖFB-Star Marko Arnautovic in der laufenden Fußball-EM-Qualifikation in ebenso vielen Spielen bereits erzielt. Nur Israels Eran Zahavi (9) hat in allen Gruppen bisher öfter getroffen. Am Donnerstag (20.45 Uhr/live ORF 1) kommt es in Wien zum Duell der Goalgetter, die beide ihr Geld in China verdienen.

SN/APA/HANS PUNZ "Tormaschine" Arnautovic will auch gegen Israel treffen