Marko Arnautovic hat am Samstagabend am Abschlusstraining der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft für das Nations-League-Spiel in Wien gegen Nordirland teilgenommen. Der Shanghai-Profi lieferte unmittelbar nach seiner Ankunft aus China einen negativen Corona-Test ab und kann damit am Sonntag eingesetzt werden.

